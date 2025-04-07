Київська кільцева електричка перевезла 10 млн пасажирів

фото: mindev.gov.ua

За три роки роботи оновленою кільцевою електричкою Kyiv City Express скористались 10 мільйонів пасажирів

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

Зазначається, що нині City Express у столиці має 20 станцій та робить кільце навколо Києва за менш ніж дві години. Водночас вчасність руху Kyiv City Express становить 99%.

"Щодня на кільцевому маршруті курсують 8 модернізованих у Києві поїздів, у складі кожного з яких 6 вагонів. У всіх електропоїздах є можливість підзарядити смартфон під час поїздки: USB-роз'єми вже облаштовані у вагона", – йдеться у повідомленні.

У Мінрозвитку додали, що залізниця як стратегічний транспорт курсує без вимушених зупинок навіть під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, після кібератаки РФ "Укрзалізниця" відновила низку важливих онлайн-ресурсів для пасажирів та залізничників.