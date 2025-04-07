Київська кільцева електричка перевезла 10 млн пасажирів
За три роки роботи оновленою кільцевою електричкою Kyiv City Express скористались 10 мільйонів пасажирів
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.
Зазначається, що нині City Express у столиці має 20 станцій та робить кільце навколо Києва за менш ніж дві години. Водночас вчасність руху Kyiv City Express становить 99%.
"Щодня на кільцевому маршруті курсують 8 модернізованих у Києві поїздів, у складі кожного з яких 6 вагонів. У всіх електропоїздах є можливість підзарядити смартфон під час поїздки: USB-роз'єми вже облаштовані у вагона", – йдеться у повідомленні.
У Мінрозвитку додали, що залізниця як стратегічний транспорт курсує без вимушених зупинок навіть під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, після кібератаки РФ "Укрзалізниця" відновила низку важливих онлайн-ресурсів для пасажирів та залізничників.