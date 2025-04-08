Каждый второй звонок на телефон доверия в Киеве – из-за домашнего насилия

фото: иллюстративное

В марте на телефон доверия Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию поступило 936 обращений

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда во время заседания Киевского городского координационного совета по предотвращению домашнего насилия, гендерного равенства и противодействия торговле людьми.

"В марте почти 55% обращений на телефон доверия Центра были из-за домашнего насилия. Это очень тревожная динамика. Если сравнивать количественные показатели, то в целом в марте обращений было существенно меньше, чем в прошлом – почти на треть", - говорится в сообщении.

По словам Хонды, процент звонков, которые касались именно домашнего насилия, вырос на 15%.

Кроме того, более 400 человек обратились на телефон доверия с вопросами панических атак, фантомных звуков взрывов, страха умереть, проживания развода, потери работы, кризиса в родстве.

Столичная служба телефона доверия работает абсолютно конфиденциально, бесплатно и круглосуточно по номерам:

15-00 (со стационарного);

044-272-15-00 (с мобильного).

Напомним, в Киеве мужчина поссорился с прохожим и устроил стрельбу.