11:15  08 апреля
В Херсонской области из реки вытащили тело женщины
10:44  08 апреля
Холод и снег в апреле: на горе Поп Иван 15° мороза
09:59  08 апреля
В Киевской области женщина жгла траву, а загорелся соседский сарай
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2025, 16:59

Каждый второй звонок на телефон доверия в Киеве – из-за домашнего насилия

08 апреля 2025, 16:59
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В марте на телефон доверия Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию поступило 936 обращений

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда во время заседания Киевского городского координационного совета по предотвращению домашнего насилия, гендерного равенства и противодействия торговле людьми.

"В марте почти 55% обращений на телефон доверия Центра были из-за домашнего насилия. Это очень тревожная динамика. Если сравнивать количественные показатели, то в целом в марте обращений было существенно меньше, чем в прошлом – почти на треть", - говорится в сообщении.

По словам Хонды, процент звонков, которые касались именно домашнего насилия, вырос на 15%.

Кроме того, более 400 человек обратились на телефон доверия с вопросами панических атак, фантомных звуков взрывов, страха умереть, проживания развода, потери работы, кризиса в родстве.

Столичная служба телефона доверия работает абсолютно конфиденциально, бесплатно и круглосуточно по номерам:

  • 15-00 (со стационарного);
  • 044-272-15-00 (с мобильного).

Напомним, в Киеве мужчина поссорился с прохожим и устроил стрельбу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев насилие телефон общество поддержка
Торговля кокаином в больнице: в Киеве будут судить бывшего хирурга
08 апреля 2025, 15:10
В Киеве директора предприятия будут судить за хищение 10 млн грн бюджетных средств
07 апреля 2025, 15:00
Киевская кольцевая электричка перевезла 10 млн пассажиров
07 апреля 2025, 13:45
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Стало известно, кого из заключенных не берут в ряды ВСУ
08 апреля 2025, 18:12
Российские войска обстреляли Купянск из артиллерии: в ОВА показали последствия атаки
08 апреля 2025, 18:05
В Тернополе девушка принесла в школу запрещенное вещество
08 апреля 2025, 17:52
Войска РФ накрыли огнем жилую инфраструктуру в Лимане: есть разрушения
08 апреля 2025, 17:44
В Минобороны прокомментировали "невыплаты" военным из-за нехватки средств
08 апреля 2025, 17:10
Депутаты не поддержали отставку секретаря Киевсовета Бондаренко, но он написал заявление и ушел с должности
08 апреля 2025, 16:32
Оккупанты ударили по Доброполью в Донецкой области: сгорели автомобили, повреждены дома и магазин
08 апреля 2025, 16:30
СБУ сообщила о подозрении известной пропагандистке Путина
08 апреля 2025, 16:15
Россияне атаковали село на Запорожье: разрушен дом, ранен мужчина
08 апреля 2025, 15:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Все блоги »