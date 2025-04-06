Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждав офіс відомого телеканалу

фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки росіян на столицю постраждав телеканал FREEДОМ. Ворожий удар прийшовся по бізнес-центру, де знаходиться редакція. Це вже друга атака на офіс каналу

Про це повідомляє FREEДОМ, передає RegioNews.

"Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждав телеканал FREEДОМ. У будівлі бізнес-центру, де розташована редакція, знесено три поверхи. Поруч - величезна воронка від ракети. На місці виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Це вже другий удар армії РФ по офісу каналу. Попередній обстріл стався 12 лютого, тоді також було пошкоджено офіс, але обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в Києві внаслідок ракетної атаки загинула людина, ще троє поранені.