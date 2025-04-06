У Києві приспустили прапори і заборонили розважальні заходи: названа причина

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У столиці на знак жалоби за загиблими в Кривому розі приспустили прапори і заборонили 6 квітня розважальні заходи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіційний портал Києва.

"Сьогодні, 6 квітня, в Києві приспустили прапори і заборонили проведення розважальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення прийнято на знак жалоби за загиблими від російської атаки на Кривий ріг.

Нагадаємо, що внаслідок удару балістичною ракетою та безпілотниками 74 людини в Кривому Розі постраждали. Серед них 19 загиблих, із яких 9 дітей.

Як повідомлялось, в Києві внаслідок ракетної атаки загинула людина, ще троє поранені.