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У Києві приспустили прапори і заборонили розважальні заходи: названа причина
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06 квітня 2025, 12:36

У Києві приспустили прапори і заборонили розважальні заходи: названа причина

06 квітня 2025, 12:36
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фото: ілюстративне
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У столиці на знак жалоби за загиблими в Кривому розі приспустили прапори і заборонили 6 квітня розважальні заходи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіційний портал Києва.

"Сьогодні, 6 квітня, в Києві приспустили прапори і заборонили проведення розважальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення прийнято на знак жалоби за загиблими від російської атаки на Кривий ріг.

Нагадаємо, що внаслідок удару балістичною ракетою та безпілотниками 74 людини в Кривому Розі постраждали. Серед них 19 загиблих, із яких 9 дітей.

Як повідомлялось, в Києві внаслідок ракетної атаки загинула людина, ще троє поранені.

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