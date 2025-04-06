У Києві внаслідок ракетної атаки загинула людина, ще троє поранені

фото: Київська міська прокуратура

У столиці внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, загинула людина, ще троє дістали поранень, із них двоє - госпіталізовані

Як передає RegioNews, про це повідомляє в Телеграмі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Країна-терорист Росія вчергове атакувала Київ. Цього разу - і дрони, і балістика, і крилаті ракети. Внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що одна людина загинула, ще троє - поранені (з них двоє - госпіталізовані).

За інформацією Київської міської прокуратури, в Оболонському районі виникла пожежа у меблевому цеху. Пошкоджені 13 автомобілів, припаркованих поряд із офісним центром, верхні поверхи якого частково зруйновані.

Нагадаємо, у Києві виник паркувальний конфлікт: водія, який побив інспектора, судитимуть.