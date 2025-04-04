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04 квітня 2025, 19:57

На Київщині у депутата можуть конфіскувати авто та земельні ділянки на 5 млн грн

04 квітня 2025, 19:57
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фото: ілюстративне
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У депутата селищної ради в Київській області, Максима Ткаченка, можуть конфіскувати автомобілі та землю вартістю понад 5 млн грн. Перелічене майно оформлене на родичів, але фактично використовується ним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на САП.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив позов про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 5 млн грн, якими користується депутат однієї із селищних рад Броварського району Київської області.

Йдеться про конфіскацію автомобілів та земельних ділянок.

"2 автомобілі: "Volkswagen ID 4", 2023 року випуску, вартістю понад 1 млн грн, що зареєстрований на колишню дружину, та "Jaguar XF", 2015 року випуску, зареєстрований на повнолітнього сина, проте якими фактично розпоряджається посадовець; десять земельних ділянок, що оформлені на тещу депутата, колишню дружину та сина", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума необґрунтованих активів сягає понад 5 млн гривень.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок пожежі загинуло подружжя.

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Київська область конфіскація САП земля депутат
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