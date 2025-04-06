В результате ночной атаки РФ на Киев пострадал офис известного телеканала

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В результате ночной атаки россиян на столицу пострадал телеканал FREEДОМ. Вражеский удар пришелся по бизнес-центру, где находится редакция. Это уже вторая атака на офис канала

Об этом сообщает FREEДОМ, передает RegioNews.

"В результате утренней российской атаки на столицу пострадал телеканал FREEДОМ. В здании бизнес-центра, где расположена редакция, снесено три этажа. Рядом – огромная воронка от ракеты. На месте возник пожар", - говорится в сообщении.

Это уже второй удар армии РФ по офису канала. Предварительные обстрелы произошли 12 февраля, тогда также был поврежден офис, но обошлось без пострадавших.

Напомним, в Киеве в результате ракетной атаки погиб человек, еще трое ранены.