В Киеве приспустили флаги и запретили развлекательные мероприятия: названная причина

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В столице в знак траура по погибшим в Кривом Роге приспустили флаги и запретили 6 апреля развлекательные мероприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.

"Сегодня, 6 апреля, в Киеве приспустили флаги и запретили проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в знак траура по погибшим от российской атаки на Кривой Рог.

Напомним, что в результате удара баллистической ракетой и беспилотниками 74 человека в Кривом Роге пострадали. В их числе 19 погибших, из которых 9 детей.

Как сообщалось, в Киеве в результате ракетной атаки погиб человек, еще трое ранены.