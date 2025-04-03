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03 квітня 2025, 18:15

У Києві пасажирка потрапила під потяг метро

03 квітня 2025, 18:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У столичному метрополітені на станції "Контрактова площа" людина потрапила під поїзд. "Синя" лінія зачинена на вхід для пасажирів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", — йдеться в повідомленні.

Наразі "синя" лінія метро: станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" зачинені на вхід для пасажирів.

Зазначається, що рух поїздів на лінії організований від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

Нагадаємо, раніше на станції метро "Вирлиця" у Києві чоловік несанкціоновано пройшов у тунель і потрапив під поїзд. Він загинув.

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