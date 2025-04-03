Шахрайство на 29 мільйонів: у Києві судитимуть псевдоаграріїв

фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу проти п'ятьох шахраїв, які видавали себе за агробізнесменів. Зловмисники отримали кредитів на 29 млн грн

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що спільники видавали себе за агробізнесменів та звертались до банків за кредитами. Як заставу вони пропонували нерухомість та техніку, якої насправді не існує. Для цього обвинувачені попередньо підробляли документи, які б свідчили про те, що боржники мають майно та доходи, тому є надійними позичальниками.

Організувала злочинну схему 46-річна мешканка Рівного, залучивши до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років.

Так, двоє учасників шахрайства вели перемовини з банками, представляючись керівниками вигаданих агропідприємств, ще один – показував заставне майно, яким начебто володіли ці підприємці, четвертий спільник підвозив їм підроблені документи.

На засіданні кредитних комітетів "агробізнесмени" удавали із себе представників успішного агропромислового бізнесу та у результаті їм вдалось отримати кредитів на загальну суму 29 мільйонів гривень (4 мільйони у приватному банку, 25 – у державному).

Нагадаємо, фейкових агробізнесменів спіймали "на гарячому" торік у травні.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним видобуванням корисних копалин.