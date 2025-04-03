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03 квітня 2025, 05:55

Онука вкрала гроші з картки бабусі: який вирок вона отримала

03 квітня 2025, 05:55
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На Хмельниччині дівчина оформила картку на свою бабусю без її відома та знімала звідти гроші. Тепер вона отримала судовий вирок

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

На Хмельниччині 21-річна дівчина без дозволу бабусі зареєструвала її обліковий запис у мобільному банкінгу. Після цього вона отримала повний контроль над фінансовими операціями. Зокрема, онука збільшила бабусі кредитний ліміт до 75 тисяч гривень.

Гроші з рахунку бабусі дівчина переказувала гроші з основної картки бабусі на новостворену, а потім – на рахунки знайомих або знімала готівку. Загалом вона вкрала близько 61 350 гривень.

Суд призначив дівчині покарання: 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на 1 рік, без конфіскації майна, зі звільненням від відбування покарання на 2 роки іспитового строку та просили Чемеровецький районний суд Хмельницької області затвердити угоду.

Нагадаємо, що раніше жителька Волині стала жертвою аферистів. Після того як вона ввела свої дані в соцмережі - з її рахунку вкрали гроші.

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