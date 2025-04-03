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03 квітня 2025, 05:05

У Львові судили бабусю через те, що її малолітня онука зняла секс-відео з хлопцем

03 квітня 2025, 05:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Мешканку Львова судили через невиконання батьківських обов’язків. Жінку звинуватили у недогляді за малолітньою онукою, яка зайнялася сексом із неповнолітнім хлопцем і зняла це на відео

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на постанову Залізничного районного суду міста Львова, пише ТСН.

За матеріалами справи, бабуся є опікункою малолітньої онучки. Дівчинка у червні 2024 року зайнялась сексом із неповнолітнім, записавши це на відео.

Бабуся на суді провину визнала та розповіла, що проводила профілактичні бесіди з дівчинкою. Вона зазначила, що матір померла, а батько дитини мобілізований. Тому жінка самостійно виховує онуку.

Вона додала, що вживає зі свого боку всіх заходів для належного виховання та утримання дівчинки, забезпечує усім необхідним, цікавиться її навчанням та дозвіллям.

"Щодо події із поширенням відео з онукою, не розуміє, як таке могло статись, з цього приводу мала неодноразові профілактичні розмови з нею, провела виховні бесіди та намагається приділяти їй більше уваги", — йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суддя обмежився усним попередженням.

Чи відповідатимуть перед законом хлопець та батьки неповнолітнього, у матеріалах постанови не зазначається.

Нагадаємо, у Києві до 11 років ув'язнення засудили колишнього дільничного, який ґвалтував малолітню дитину. Аби дівчинка мовчала злочинець погрожував посадити її батьків у в'язницю.

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