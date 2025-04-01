На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним видобуванням корисних копалин
Правоохоронці Тернопільської області викрили організовану злочинну групу, що займалася незаконним видобуванням корисних копалин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що організував нелегальний "бізнес" житель обласного центру, залучивши до справи ще трьох осіб, кожному з яких була відведена чітка роль.
Поблизу Тернополя вони налагодили видобуток суглинку з метою подальшого виробництва цегли.
Згідно висновків інженерно-екологічної експертизи, незаконна діяльність злочинної групи призвела до збитків на суму понад 500 тисяч гривень.
Організаторові та його спільникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України - незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, вчинене у значному розмірі організованою групою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть будівельників, які неякісно відремонтували дорогу.