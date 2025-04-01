На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним видобуванням корисних копалин

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що організував нелегальний "бізнес" житель обласного центру, залучивши до справи ще трьох осіб, кожному з яких була відведена чітка роль.

Поблизу Тернополя вони налагодили видобуток суглинку з метою подальшого виробництва цегли.

Згідно висновків інженерно-екологічної експертизи, незаконна діяльність злочинної групи призвела до збитків на суму понад 500 тисяч гривень.

Організаторові та його спільникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України - незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, вчинене у значному розмірі організованою групою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть будівельників, які неякісно відремонтували дорогу.