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01 квітня 2025, 15:26

На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним видобуванням корисних копалин

01 квітня 2025, 15:26
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці Тернопільської області викрили організовану злочинну групу, що займалася незаконним видобуванням корисних копалин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що організував нелегальний "бізнес" житель обласного центру, залучивши до справи ще трьох осіб, кожному з яких була відведена чітка роль.

Поблизу Тернополя вони налагодили видобуток суглинку з метою подальшого виробництва цегли.

Згідно висновків інженерно-екологічної експертизи, незаконна діяльність злочинної групи призвела до збитків на суму понад 500 тисяч гривень.

Організаторові та його спільникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України - незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, вчинене у значному розмірі організованою групою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть будівельників, які неякісно відремонтували дорогу.

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Тернопільська область корисні копалини поліція видобуток
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