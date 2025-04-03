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Правоохоронці скерували до суду справу за контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки та пресслужбу прокуратури.

Досудове розслідування завершено за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Фігуранту, 40-річному жителю Київщини, загрожує штраф або від 3 до 6 років тюрми.

Нагадаємо, ділок особисто підбирав та купував автівки у країнах Євросоюзу. Щоб уникнути сплати мита та податків при імпорті, він декларував авто як гуманітарну допомогу для благодійних організацій. Насправді автівки продавали приватним особам за готівку.

Протягом липня-листопада 2024 року фігурант віз до України 12 автомобілів, 8 з яких встиг продати. Сума несплаченого мита становить 1,4 млн грн.