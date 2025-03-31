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31 березня 2025, 10:59

"Нагріли" руки на укритті: в Києві судитимуть інженера з технагляду та підрядника

31 березня 2025, 10:59
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фото: Київська міська прокуратура
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У столиці судитимуть інженера з технагляду та підрядника, які завищили вартість ремонту укриття у школі в Шевченківському районі на 1,5 млн гривень

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

Зазначається, що між Управлінням освіти Шевченківської РДА та підрядною організацією у 2022 році укладено договір про ремонт укриття у навчальних закладах на майже 4 млн гривень.

Натомість обсяги та вартість фактично виконаних робіт в одній зі шкіл не відповідають зазначеним в документах.

Відповідно до висновку експертів, загальна вартість виконаних робіт завищена на майже 1,5 млн гривень.



За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо інженера з технічного нагляду та директора підрядної організації.

Нагадаємо, правоохоронці викрили згадану схему розкрадання бюджетних коштів на початку лютого.

Раніше на Харківщині посадовець організував схему і привласнив майже 20 млн гривень для ремонту доріг.

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