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Киянину, який у розпал побутового конфлікту вбив власну матір, загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія сталася наприкінці грудня у Подільському районі столиці. Під час сварки 48-річний чоловік став наносити численні удари матері, а потім схопив металевий лист з газової плити та продовжив бити її, поки вона не перестала подавати ознаки життя. Від отриманих травм 72-річна жінка померла.

Поліція затримала фігуранта та вилучила речові докази.

Наразі правоохоронці завершили розслідування та направили обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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