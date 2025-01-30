На Харківщині посадовець організував схему і привласнив майже 20 млн гривень для ремонту доріг

фото: ДБР

У Харківській області ДБР викрило злочинну групу, яка викрала гроші, призначені для ремонту доріг у територіальній громаді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці становили, що заступник голови територіальної громади організував протиправну схему. Чоловік ініціював укладання 12 договорів на ремонт місцевих доріг з двома заздалегідь визначеними підприємствами. Також у незаконному механізмі брали участь декілька осіб.

Для привласнення, виділених на ремонт коштів зловмисники економили на якості асфальту та інших матеріалах, завищували обсяги виконаних робіт, закуплених будівельних матеріалів.

Через цю схему бюджет територіальної громади втратив майже 20 млн гривень.

Під час обшуків у фігурантів співробітники ДБР вилучили готівку та документи з доказами протиправної діяльності.

Учасникам схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань затримало колишнього українського військового, який перейшов на бік окупантів, а потім потрапив у полон до ЗСУ.