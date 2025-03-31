"Нагрели" руки на укрытии: в Киеве будут судить инженера по технадзору и подрядчика
В столице будут судить инженера по технадзору и подрядчика, которые завысили стоимость ремонта укрытия в школе в Шевченковском районе на 1,5 млн гривен
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews.
Отмечается, что между Управлением образования Шевченковской РГА и подрядной организацией в 2022 году заключен договор о ремонте укрытия в учебных заведениях почти на 4 млн гривен.
Объемы и стоимость фактически выполненных работ в одной из школ не соответствуют указанным в документах.
Согласно выводу экспертов, общая стоимость выполненных работ завышена почти на 1,5 млн гривен.
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору и директора подрядной организации.
Напомним, правоохранители разоблачили упомянутую схему хищения бюджетных средств в начале февраля.
Ранее в Харьковской области чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог.