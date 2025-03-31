фото: Киевская городская прокуратура

В столице будут судить инженера по технадзору и подрядчика, которые завысили стоимость ремонта укрытия в школе в Шевченковском районе на 1,5 млн гривен

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews.

Отмечается, что между Управлением образования Шевченковской РГА и подрядной организацией в 2022 году заключен договор о ремонте укрытия в учебных заведениях почти на 4 млн гривен.

Объемы и стоимость фактически выполненных работ в одной из школ не соответствуют указанным в документах.

Согласно выводу экспертов, общая стоимость выполненных работ завышена почти на 1,5 млн гривен.





При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору и директора подрядной организации.

Напомним, правоохранители разоблачили упомянутую схему хищения бюджетных средств в начале февраля.

Ранее в Харьковской области чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог.