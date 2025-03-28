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28 березня 2025, 06:00

Ухилення від сплати 15 млн грн податків: в Одесі судитимуть керівницю агропідприємства

28 березня 2025, 06:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Одесі перед судом постане керівниця агропідприємства з Дніпропетровщини, яку обвинувачують в умисному ухиленні від сплати понад 15 мільйонів гривень податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, у I кварталі 2024 року підприємство експортувало 6 тисяч тонн сої через один із портів Одеської області до Єгипту. Однак керівниця компанії свідомо занизила реальні доходи у податковій звітності, що дозволило їй уникнути значної суми сплати до бюджету. Загалом збитки державі оцінюються у понад 15 мільйонів гривень.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції щодо конфіскації в дохід держави елітного автомобіля вартістю 5,6 млн грн, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.

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