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03 лютого 2025, 14:06

У Києві викрили схему з розкрадання майже 1,5 млн грн на ремонті укриття ліцею

03 лютого 2025, 14:06
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фото: СБУ
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Правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська держадміністрація

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Посадовці однієї із районних адміністрацій Києва привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн гривень, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі міста.

До організації оборудки причетна очільниця місцевого управління освіти. Посадовиця залучила до "схеми" директора афілійованої будівельної компанії.

Навесні 2022 року чиновниця уклала з ним договір на капітальний ремонт підземного укриття ліцею на майже 4 млн гривень. Утім протягом року реконструкції фігуранти вкрали 38% від цієї суми. Для реалізації "схеми" посадовиця і підрядник штучно завищили вартість робіт, а після їх завершення підписали відповідні акти.

Щоб "прикрити" оборудку, чиновниця залучила ще одного спільника – інженера технагляду, який зробив фіктивний висновок на відповідність витрачених коштів до зробленого ремонту.

Комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинів з боку фігурантів.

Наразі всім трьом зловмисникам оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині посадовець організував схему і привласнив майже 20 млн гривень для ремонту доріг.

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