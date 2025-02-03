У Києві викрили схему з розкрадання майже 1,5 млн грн на ремонті укриття ліцею
Правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська держадміністрація
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Посадовці однієї із районних адміністрацій Києва привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн гривень, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі міста.
До організації оборудки причетна очільниця місцевого управління освіти. Посадовиця залучила до "схеми" директора афілійованої будівельної компанії.
Навесні 2022 року чиновниця уклала з ним договір на капітальний ремонт підземного укриття ліцею на майже 4 млн гривень. Утім протягом року реконструкції фігуранти вкрали 38% від цієї суми. Для реалізації "схеми" посадовиця і підрядник штучно завищили вартість робіт, а після їх завершення підписали відповідні акти.
Щоб "прикрити" оборудку, чиновниця залучила ще одного спільника – інженера технагляду, який зробив фіктивний висновок на відповідність витрачених коштів до зробленого ремонту.
Комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинів з боку фігурантів.
Наразі всім трьом зловмисникам оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Харківщині посадовець організував схему і привласнив майже 20 млн гривень для ремонту доріг.