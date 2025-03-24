На Сумщині піротехніки знищили 9 боєприпасів
Днями піротехніки ДСНС вилучили на території Сумської області девʼять боєприпасів
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Спеціалісти знишили шість артилерійських снарядів, підствольну та протитанкову гранати.
Дані боєприпаси були виявлені в Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському районах.
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