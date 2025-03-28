Опасные находки: киевлянин во время прогулки наткнулся на гранату

фото: Патрульная полиция Киева

В Шевченковском районе во время прогулки мужчина нашел ручную гранату РГД-5

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, сообщает RegioNews.

Отмечается, что киевлянин сразу позвонил по телефону на "112".

Правоохранители быстро прибыли по нужному адресу, огородили место происшествия и вызвали следователей, взрывотехников и спасателей.

Пиротехники безопасно изъяли боеприпас.

Стражи порядка призывают, если вы заметили опасный предмет, сохраняйте спокойствие и немедленно сообщите о взрывчатке спецслужбы.

Напомним, на днях пиротехники ГСЧС изъяли на территории Сумской области девять боеприпасов.

Ранее в Винницкой области посреди поля нашли российский дрон "Герань-2" , который не сдетонировал.