Опасные находки: киевлянин во время прогулки наткнулся на гранату
В Шевченковском районе во время прогулки мужчина нашел ручную гранату РГД-5
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, сообщает RegioNews.
Отмечается, что киевлянин сразу позвонил по телефону на "112".
Правоохранители быстро прибыли по нужному адресу, огородили место происшествия и вызвали следователей, взрывотехников и спасателей.
Пиротехники безопасно изъяли боеприпас.
Стражи порядка призывают, если вы заметили опасный предмет, сохраняйте спокойствие и немедленно сообщите о взрывчатке спецслужбы.
Напомним, на днях пиротехники ГСЧС изъяли на территории Сумской области девять боеприпасов.
Ранее в Винницкой области посреди поля нашли российский дрон "Герань-2" , который не сдетонировал.
В Ровенской области из пневматического оружия стреляли в ребенкаВсе новости »
28 марта 2025, 14:54Полиция оцепила Голосеевский ТЦК в Киеве: в чем причина
28 марта 2025, 14:04В МВД рассказали, сколько украинских территорий уже удалось разминировать
27 марта 2025, 14:54
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
В ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных
28 марта 2025, 16:09Российский агент планировал убийство военных в Черниговской области
28 марта 2025, 15:48В Одесской области водитель грузовика за 7000 долларов пытался перевезти в Молдову 21-летнего мужчину
28 марта 2025, 15:29В Харьковской области вражеский дрон попал в КамАЗ
28 марта 2025, 15:27Как Путин намерен вводить управление ООН в Украине?
28 марта 2025, 15:15Не угостила алкоголем: житель Харьковщины убил пенсионерку и украл ее 600 гривен
28 марта 2025, 15:07В Ровенской области из пневматического оружия стреляли в ребенка
28 марта 2025, 14:54Россияне обстреляли Донбасс: спасатели семь часов тушили пожары
28 марта 2025, 14:36Полиция оцепила Голосеевский ТЦК в Киеве: в чем причина
28 марта 2025, 14:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны