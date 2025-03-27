У МВС розповіли, скільки українських територій вже вдалося розмінувати

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З початку повномасштабної війни сапери ДСНС й та Нацполіції очистили від мін та інших вибухонебезпечних предметів понад 2400 квадратних кілометрів території України

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, передає RegioNews.

"З початку повномасштабної війни Росії проти України сапери ДСНС та Національної поліції розмінували понад 2400 км². Для наочності – ця площа майже співмірна з площею Люксембургу", - зазначив він.

За словами заступника міністра, Україна за більш ніж три роки повномасштабної війни з Росією стала світовим центром у сфері гуманітарного розмінування.

Українські сапери опанували майже всі сучасні технології, розробили ефективні методики використання машин для механізованого розмінування, а також безпілотних літальних апаратів, зазначив Драп'ятий.

Він додав, що Міністерство внутрішніх справ має у своєму розпорядженні 106 машин для механізованого розмінування та наголосив на важливості міжнародної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ДСНС показала, як японська техніка допомагає розміновувати територію Харківщини.