На Вінниччині посеред поля знайшли російський дрон "Герань-2", який не здетонував
Небезпечну знахідку помітив поліцейський офіцер громади, обстежуючи територію після нічної атаки росіян й повідомив вибухотехнікам
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Спеціалісти обстежили безпілотник та ідентифікували його як ударний дрон типу "Герань-2". Виявилось, що його бойова частина не здетонувала при падінні.
Вибухотехніки знищили БпЛА.
Нагадаємо, 19 березня у Бучанському районі Київської області серед житлових будинків виявили уламки російського дрона "Герань-2".
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