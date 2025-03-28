Поліція оточила Голосіївський ТЦК у Києві: в чому причина
Столичні правоохоронці проводять перевірку водія та авто біля Голосіївського ТЦК
Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
Інформація про авто, яке тривалий час припарковане неподалік ТЦК, надійшла на спецлінію 102. На місце прибули наряди поліції.
У ході перевірки будь-яких небезпечних речовин та предметів в авто не виявлено.
Поліція спілкується з водієм авто.
Нагадаємо, днями Служба безпеки затримала російського агента, який планував теракт поблизу територіального центру комплектування в Херсоні.
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