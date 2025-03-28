01:50  28 березня
Не хотів служити після смерті дружини: на Житомирщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації
03:35  28 березня
Під яким номером виступить Україна на Євробаченні: результати жеребкування
16:09  28 березня
У ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих
UA | RU
UA | RU
28 березня 2025, 14:54

На Рівненщині з пневматичної зброї стріляли у дитину

28 березня 2025, 14:54
Читайте также на русском языке
фото: Про Рівне
Читайте также
на русском языке

У селищі Квасилів Рівненської області стріляли у дитину. Подія відбулася у людному місці поблизу супермаркету

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на допис мами в соцмережах, передає RegioNews.

"Я, як мама дитини, яка вчора постраждала, хочу попередити і застерегти! У нашому селищі Квасилів у мою дитину поцілили з пневматичної зброї!!! На жаль, не бачили хто і звідки, побачили лиш наслідки… Ситуація відбулася 27 березня у районі супермаркету "Наш край"", – йдеться у повідомленні.

Наразі розшукують свідків інциденту.

У свою чергу староста Квасилова Віта Кисельова повідомила, що ситуацію під свій контроль взяли поліцейські офіцери громади.

Нагадаємо, 26 березня у Києві на вулиці Йорданській невідомий здійснив кілька пострілів у місцевого жителя та втік. Правоохоронці провели операцію та знайшли стрілка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
зброя поліція дитина Рівненська область вистріл Квасилів
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
У ТЦК та військових навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери, щоб підтримувати мобілізованих
28 березня 2025, 16:09
Небезпечні знахідки: киянин під час прогулянки натрапив на гранату
28 березня 2025, 15:56
Російський агент планував вбивство військових на Чернігівщині
28 березня 2025, 15:48
На Одещині водій вантажівки за 7000 доларів намагався перевезти до Молдови 21-річного чоловіка
28 березня 2025, 15:29
На Харківщині ворожий дрон влучив у КамАЗ
28 березня 2025, 15:27
Як Путін планує вводити управління ООН в Україні?
28 березня 2025, 15:15
Не пригостила алкоголем: житель Харківщини вбив пенсіонерку і вкрав її 600 гривень
28 березня 2025, 15:07
Росіяни обстріляли Донеччину: рятувальники сім годин гасили пожежі
28 березня 2025, 14:36
Поліція оточила Голосіївський ТЦК у Києві: в чому причина
28 березня 2025, 14:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »