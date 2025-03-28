На Рівненщині з пневматичної зброї стріляли у дитину

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У селищі Квасилів Рівненської області стріляли у дитину. Подія відбулася у людному місці поблизу супермаркету

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на допис мами в соцмережах, передає RegioNews.

"Я, як мама дитини, яка вчора постраждала, хочу попередити і застерегти! У нашому селищі Квасилів у мою дитину поцілили з пневматичної зброї!!! На жаль, не бачили хто і звідки, побачили лиш наслідки… Ситуація відбулася 27 березня у районі супермаркету "Наш край"", – йдеться у повідомленні.

Наразі розшукують свідків інциденту.

У свою чергу староста Квасилова Віта Кисельова повідомила, що ситуацію під свій контроль взяли поліцейські офіцери громади.

Нагадаємо, 26 березня у Києві на вулиці Йорданській невідомий здійснив кілька пострілів у місцевого жителя та втік. Правоохоронці провели операцію та знайшли стрілка.