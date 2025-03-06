В Киеве заявление на поступление в первый класс можно подать онлайн: когда заработает нововведение

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В Киеве с 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы, который продлится до 31 мая

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

В этом году родители впервые имеют возможность подать онлайн заявку через Портал услуг в разделе "Запись ребенка в школу".

Документы также можно подать лично, по электронной почте или отправить по почте.

Основным критерием отнесения к первому классу является проживание ребенка в микрорайоне, где находится школа.

Для поступления достаточно заявления родителя, поданного лично или через Портал услуг. Оригиналы документов, в том числе медицинские справки, можно подать позже в определенные школой сроки.

Никаких дополнительных условий для первоочередного зачисления не предусмотрено. Благотворительные взносы в фонды, сотрудничающие со школами, добровольны и не влияют на поступление. Любые предложения по "оплате места" расцениваются как коррупция, отмечают в КГГА.

Отмечается, что в 2023/2024 учебном году к первым классам в Киеве было зачислено 23,9 тысяч детей, в 2024/2025 – 20,7 тысяч первоклассников.

Ожидается, что 1 сентября 2025 в школу пойдут около 21 тысячи новых учеников.

Напомним, 19-летняя американка подала в суд на город, школу и учителей из-за некачественного образования.