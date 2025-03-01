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19-річна американка подала до суду на місто, в якому вона закінчила школу. Попри атестат з відзнакою - дівчина не вміє нормально читати або писати

Про це повідомляє CNN, передає RegioNews.

19-річна Аліша Ортіз із США подала позов проти міста Гартфорд, місцевого департаменту освіти та своєї шкільної вчительки. Вона звинувачує їх у наданні неякісної освіти.

За словами дівчини, вона отримала атестат з відзнакою. Проте при цьому вона за 12 років навчання майже не навчилась читати й писати. Цікаво, що з Пуерто-Рико до Гартфорда її родина переїхала якраз для того, щоб Аліша отримала кращу освіту.

Лікарі діагностували в дівчини тривожний розлад, опозиційно-викличний розлад і проблеми з комунікацією. При цьому в школі її переводили з одного класу в інший, не зважаючи на низький рівень знань, бо дівчині було важко навчатися.

Зараз Аліша змогла вступити о Університету Коннектикуту на спеціальність "публічне управління". Вона написала есе завдяки тому, що використовувала програми, які перетворюють голос на текст. Водночас зараз вона вимагає фінансову компенсацію від міста, де вона не змогла отримати якісну освіту. Цим Аліша сподівається привернути увагу до проблеми доступності навчання для дітей з нейровідмінностями.

Довідка. Опозиційно-викличний, або позиційно-зухвалий розлад, який діагностували Аліші - це модель зухвалої, неслухняної та агресивної поведінки по відношенню до авторитетів, яка зберігається щонайменше півроку.

Зокрема, серед типів поведінки називають: непокору авторитетам, суперечки, втрату контролю над собою, відмову слідувати правилам, навмисне докучання людям, покладання провини на інших за власні дії, легку дратівливість і легковажну поведінку.