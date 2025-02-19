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19 лютого 2025, 13:17

Поліція проводить обшуки в "Київавтодорі", - КМДА

19 лютого 2025, 13:17
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фото з відкритих джерел
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У середу, 19 лютого, у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" слідчі Головного управління Національної поліції проводять обшуки

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження.

Йдеться про можливе привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

У "Київавтодорі" наголошують, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

Працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування. Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Нагадаємо, на початку лютогоНАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва.

НАБУ також проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Раніше бюро оголосило в розшук ексдепутата Комарницького. За даними правоохоронців, він перебуває в Україні, але намагається втекти за кордон.

Київавтодор тендер тіньові схеми дорожня розмітка Київ обшуки
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