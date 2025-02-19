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19 лютого 2025, 00:34

У Києві засудили двох молодиків, які заради розваги пошкодили 7 автівок

19 лютого 2025, 00:34
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фото: поліція
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Суд призначив молодикам покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

У грудні минулого року до поліції Києва звернулися мешканці Подільського району, повідомивши, що двоє невідомих б’ють авто та зривають номерні знаки. Поліцейські швидко встановили, хто це зробив – це були двоє колег по роботі віком 18 та 23 роки, які жили на сусідній вулиці. Як виявилось, того вечора вони разом пили алкоголь, а потім, шукаючи розваг, пошкодили сім автівок.

Фігурантам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб).

Наразі суд засудив молодиків до двох років позбавлення волі. Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України їх звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

Нагадаємо, 29 січня у Києві п'яний водій протаранив сім припаркованих авто.

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