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Полиция проводит обыски в "Киевавтодоре", - КГГА
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19 февраля 2025, 13:17

Полиция проводит обыски в "Киевавтодоре", - КГГА

19 февраля 2025, 13:17
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В среду, 19 февраля, в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" следователи Главного управления Национальной полиции проводят обыски

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

Обыски проводятся на основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства.

Речь идет о возможном присвоении бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

В "Киевавтодоре" отмечают, что тендеры на эти услуги были выполнены по процедуре официальных публичных закупок.

Работники корпорации способствуют следствию и предоставляют все запрашиваемые документы, необходимые для всестороннего и полного расследования. Со своей стороны рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.

Напомним, в начале февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.

НАБУ также проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Ранее бюро объявило в розыск эксдепутата Комарницкого. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается скрыться за границу.

Киевавтодор тендер теневые схемы дорожная разметка Киев обыски
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