фото: поліція

Правоохоронці затримали у Києві лікаря-невропатолога, якого викрили на хабарництві

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурант, перебуваючи в складі ВЛК на посаді лікаря-невропатолога, за 2000 доларів обіцяв військовозобов’язаному сформувати висновок про наявність діагнозу, згідно з яким той визнавався непридатним до служби у зоні бойових дій і мав перебувати лише в тиловому забезпеченні.

Поліцейські затримали фігуранта під час передачі йому другої частини хабаря в 40 тисяч гривень.

Затриманому оголосили підозру, його взяли під варту. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області працівник ТЦК за 5-8 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон. Зловмисника затримали, коли він намагався вивезти чергових клієнтів.