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18 лютого 2025, 19:16

Суд у Києві визнав незаконною оренду землі, на якій планували збудувати ТРЦ

18 лютого 2025, 19:16
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фото: прокуратура
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Північний апеляційний господарський суд визнав недійсним договір оренди земельної ділянки площею понад 2 га на перетині вул. Теодора Драйзера та вул. Електротехнічної у Деснянському районі Києва. Там планували звести торговельний комплекс.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Йдеться про події грудня 2019 року. За даними слідства, тоді Київська міська рада надала в оренду земельну ділянку для будівництва торговельного центру у зв’язку з реєстрацією за підприємством права власності на нерухомість загальною площею 1 000 кв.м.

З даними відомства, на час розробки проєкту землеустрою об'єктів нерухомості на цій земельній ділянці не було. З’явилась вона перед ухваленням Київрадою рішення про оренду, а вже за півтора місяця після укладення договору оренди, згідно з даними реєстрів, нерухомість знищили.

Зазначається, що площа земельної ділянки, яка надана підприємству в оренду, більш ніж у 20 разів перевищує площу зареєстрованого нерухомого майна.

"Все це свідчить про намір підприємства отримати земельну ділянку для забудови без проведення передбачених законодавством земельних торгів", — зазначають у прокуратурі.

У відомстві додали, що договір на оренду цієї ділянки, вартістю 89 мільйонів гривень, уклали без проведення земельних торгів. Тож, прокурори звернулися до суду з позовом визнати угоду недійсною. Господарський суд Києва не знайшов для цього достатніх причин. Київська міська прокуратура подала апеляцію. І вже Північним апеляційним судом визнано недійсним договір оренди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура вимагає визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту у Києві.

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