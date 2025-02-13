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13 лютого 2025, 18:14

На Тернопільщині під колесами вантажівки загинув чотирирічний хлопчик

13 лютого 2025, 18:14
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фото: поліція
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Сьогодні, 13 лютого, у дорожньо-транспортній пригоді на Тернопільщині загинув 4-річний хлопчик

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Трагедія сталася близько 15 години в селі Красне. Дитина потрапила під колеса автомобіля Volkswagen T4.

Як зазначають у поліції, травми хлопчика виявилися надто серйозними, лікарям не вдалося врятувати його життя.

За кермом автомобіля перебував житель Хмельницької області. Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, взяли у чоловіка зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що 13 лютого на 76 кілометрі автодороги М-05 "Київ - Одеса", неподалік від села Глушки на Київщині сталася масштабна дорожня аварія. Зіткнулися три вантажівки, траса частково перекрита.

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