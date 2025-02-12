На Черкащині зіткнулись дві вантажівки: один водій загинув, інший – у лікарні
ДТП сталася 11 лютого близько 17:30 біля села Сабадаш Уманського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вантажівка DAF врізалась у припарковану на узбіччі вантажівку "КамАЗ". Внаслідок зіткнення загинув 46-річний водій "КамАЗу", який в той час усував технічну несправність. До лікарні госпіталізували 66-річного керманича DAF.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, раніше в поліції розповіли подробиці ДТП під Житомиром із трьома загиблими киянами.
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