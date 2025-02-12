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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вантажівка DAF врізалась у припарковану на узбіччі вантажівку "КамАЗ". Внаслідок зіткнення загинув 46-річний водій "КамАЗу", який в той час усував технічну несправність. До лікарні госпіталізували 66-річного керманича DAF.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше в поліції розповіли подробиці ДТП під Житомиром із трьома загиблими киянами.