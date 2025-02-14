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14 февраля 2025, 02:43

Был под наркотиками и алкоголем: в Киеве под стражу отправили водителя за смертельное ДТП на Подоле

14 февраля 2025, 02:43
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Фото: Нацполиция
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Суд отправил под стражу водителя, повлекшего смертельное ДТП. В этой аварии получил травмы он, а также водитель другого авто. В частности, известно, что женщина, которая была пассажиркой одного из автомобилей, умерла.

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

В столице будут судить водителя, повлекшего смертельное ДТП. Известно, что в тот момент мужчина был под действием наркотиков и алкоголя.

Сама авария произошла осенью прошлого года на Подоле. Тогда водитель Honda Civic врезался в другой легковой автомобиль. В результате травмировались женщина и мужчина. К сожалению, вскоре женщина погибла. Правоохранители выяснили, что водитель Honda потерял управление автомобилем, въехал в бетонный отбойник, после чего в неуправляемом состоянии выехал на встречную полосу движения, из-за чего и произошло ДТП.

На время судебного расследования суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Водителю грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее на Буковине приговорили к 4,5 годам заключения 20-летнего студента из-за смертельного ДТП . Инцидент произошел летом 2024 года. Тогда 20-летний водитель Audi А4 столкнулся с Daewoo Matiz. В результате погибла 12-летняя девочка. В суде он признал вину и раскаялся.

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