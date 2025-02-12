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12 лютого 2025, 20:43

На Буковині в ДТП загинула дитина: студента відправили за ґрати

12 лютого 2025, 20:43
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Фото: Нацполіція
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20-річного водія визнали винним у ДТП, в якій загинула дитина. Сам студент визнав свою провину і розкаявся

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Рішенням Сокирянського районного суду в Чернівецькій області ув'язнили 20-річного студента на 4,5 роки ув'язнення. Йдеться про смертельну аварію, в якій загинула 12-річна дівчинка.

Сама трагедія сталась влітку 2024 року на дорозі Данківці – Вартиківці – Кельменці – Сокиряни неподалік села Романківці Дністровського району. Тоді 20-річний водій Audi А4 зіштовхнувся з Daewoo Matiz. Від отриманих травм загинула 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою Daewoo Matiz.

Як з'ясували правоохоронці, тоді водій почав обгін попутного авто BMW Х5. Проте він не переконався, що назустріч йому ніхто не їде. Внаслідок чого сталося ДТП.

"Обвинувачений в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав в повністю. Він щиро розкаявся у вчиненому та усвідомив настання тяжких наслідків в результаті його протиправних дій. Просив його суворо не карати", - йдеться в матеріалах справи. Суд визнав 20-річного водія винним. Він проведе за ґратами 4,5 роки.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок водію, який допустив смертельну аварію у Волинській області. Зазначалося, що водій виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де машина зіткнулась із бетонною спорудою. Внаслідок цього троє пасажирів дістали травми, а 49-річний чоловік загинув.

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