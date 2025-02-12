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Через удар окупантів пошкодився офіс телеканалу ATR, який спеціалізується на мовленні для жителів Криму. Заступник гендиректора показав, як тепер виглядають ці приміщення

Про це повідомив журналіст та заступник гендиректора каналу Айдер Муждабаєв, передає RegioNews.

За його словами, через вибух пошкоджені внутрішні приміщення. Зокрема, йдеться про редакцію новин, студію, гримерку та кабінети співробітників.

"Тут були книги з історії кримських татар, які телеканал видавав ще у 2013 році. Пошкоджено приміщення редакції новин, наша студія, звідки ми виходили в ефір. Тепер тут усе в руїнах", - каже Муждабаєв.

Зокрема, він показав кабінет головної редакторки: там тепер все потрощено. Однак, на щастя, постраждали лише приміщення, а всі співробітники - в порядку.

Довідка. ATR — український державний кримськотатарський місцевий телеканал, який спеціалізується на мовленні для жителів Криму. Після окупації півострова росіяни заблокували роботу каналу. Проте керівництво вирішило врятувати ATR та перенести його до материкової України. Таким чином, з 2015 року канал працює з Києва.

Слід зазначити, що також 12 лютого внаслідок ворожого удару було пошкоджено офіс телеканалу Freeдом. Це державний канал, який веде мовлення російською мовою для тимчасово окупований територій та за кордон.