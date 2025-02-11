Над Черкаською областю вночі збили 17 дронів

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Під час нічної комбінованої атаки РФ у небі над Черкаською областю збили 17 дронів, травмовано двоє людей

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, ніч та ранок на Черкащині були складними. Ворог атакував область дронами та ракетами. Повітряні сили знищили 17 російських БпЛА.

Однак без наслідків не минуло. У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох - середньої тяжкості.

Звернення по допомогу від населення щодо пошкодження майна наразі не надходило. Обстеження території триває.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого Росія атакувала Україну 124-ма ударними БпЛА. А також запустила 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.