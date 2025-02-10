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10 лютого 2025, 21:52

Окупанти знову атакували Дніпропетровщину артилерією: є постраждалі

10 лютого 2025, 21:52
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Увечері росіяни артилерією завдали удар по Дніпропетровщині. У ОВА повідомили про пошкоджені будинки та постраждалих місцевих жителів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, окупанти увечері 10 лютого знову атакували Дніпропетровщину. Під ударом ворога опинився Нікополь. Росіяни били за допомогою артилерії.

Пошкоджені приватні будинки, а також господарська споруда, газогін. Зокрема відомо про двох постраждалих - це дві жінки 18 та 44 років. Наразі вони в лікарні в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що 10 лютого окупанти вже обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщині. За словами голови ОВА, атакував ворог з артилерії та дронами-камікадзе. Було понад 30 атак – по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Зокрема, постраждало шість приватних будинків.

Також 10 лютого окупанти атакували Херсон. Внаслідок ворожого удару безпілотником отримав травму 45-річний чоловік. У нього уламкове поранення ноги.

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