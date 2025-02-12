Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: пошкоджені будинки та десятки авто

фото: Telegram/Сергій Лисак

Про це в повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі.

Окрім того, понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто.

На щастя, люди не постраждали.

З вечора агресор кілька разів атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе. Минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, ввечері 11 лютого російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Раніше ми повідомляли, що російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки виникли пожежі у трьох районах міста.