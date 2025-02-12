скріншот із відео

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву 12 лютого був пошкоджений офіс телеканалу FREEДОМ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.

У приміщенні повибивало шибки та є пошкодження обладнання.

FREEДОМ — український державний телеканал, який веде мовлення російською мовою. Він орієнтований на окуповані території та російськомовну аудиторію за межами України. Телеканал є частиною проєкту іномовлення України.

Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина, четверо постраждалих.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч проти 12 лютого Росія запустила по Україні 123 безпілотники, значну частину з них вдалося збити.

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомили, що військовим вдалося збити всі шість балістичних ракет, які ворог запустив по Києву.

Раніше у мережі з'явилося відео моменту ракетного удару по Оболонському району Києва.