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Из-за удара оккупантов повредился офис телеканала ATR, специализирующийся на речи для жителей Крыма. Заместитель гендиректора показал, как сейчас выглядят эти помещения

Об этом сообщил журналист и заместитель гендиректора канала Айдер Муждабаев, передает RegioNews.

По его словам, из-за взрыва повреждены внутренние помещения. В частности, речь идет о редакции новостей, студии, гримерке и кабинетах сотрудников.

"Здесь были книги по истории крымских татар, которые издавал телеканал еще в 2013 году. Повреждены помещения редакции новостей, наша студия, откуда мы выходили в эфир. Теперь здесь все в руинах", - говорит Муждабаев.

В частности, он показал кабинет главной редактора: там теперь все разбито. Однако, к счастью, пострадали только помещение, а все сотрудники – в порядке.

Справка . ATR – украинский государственный крымскотатарский местный телеканал, специализирующийся на речи для жителей Крыма. После оккупации полуострова россияне заблокировали работу канала. Однако руководство решило спасти ATR и перенести его в материковую Украину. Таким образом, с 2015 года канал работает из Киева.

Следует отметить, что также 12 февраля в результате вражеского удара был поврежден офис телеканала Freeдом . Это государственный канал, который вещает на русском языке для временно оккупированных территорий и за границу.