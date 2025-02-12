фото: полиция

В результате ракетного удара по Киеву под утро 12 февраля в Киеве погиб человек. В нескольких районах города возникли пожары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и информацию от городского головы Киева Виталия Кличко.

В частности, известно, что в Оболонском районе погиб человек. Также три человека пострадали, двое из них медики госпитализировали. Среди пострадавших – 9-летняя девочка.

В ГСЧС сообщили, что в результате ракетной атаки возникли пожары в трех районах столицы - Оболонском, Святошинском и Голосеевском.

В Оболонском районе - разрушены два офисных здания, в одном из них возник пожар.

В Святошинском районе – возгорание на крыше многоэтажки.

В Голосеевском районе – возгорание в двухэтажном складском здании, спасатели работают на месте пожара.

В ГСЧС также обнародовали фото с мест пожаров.

Отметим, россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву около 5 часов утра 12 февраля. В городе раздалось не менее десятка взрывов.

Напомним, вечером 11 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате ракетных обстрелов возникли повреждения гражданской инфраструктуры.