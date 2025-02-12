На Київщині сталася пожежа в меблевому цеху
Пожежа виникла 11 лютого близько пʼятої ранку в селі Блощинці Білоцерківського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Мельченко горіло приміщення в меблевому цеху. Пожежу ліквідували за три з половиною години на площі 2000 кв.м.
На місці працювали 30 рятувальників, залучались 7 одиниць спецтехніки.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 9 лютого сталася пожежа на території бази відпочинку у селі Бобриця Бучанського району на Київщині.
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