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12 лютого 2025, 05:47

На Київщині сталася пожежа в меблевому цеху

12 лютого 2025, 05:47
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фото: ДСНС
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Пожежа виникла 11 лютого близько пʼятої ранку в селі Блощинці Білоцерківського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На вулиці Мельченко горіло приміщення в меблевому цеху. Пожежу ліквідували за три з половиною години на площі 2000 кв.м.

На місці працювали 30 рятувальників, залучались 7 одиниць спецтехніки.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 9 лютого сталася пожежа на території бази відпочинку у селі Бобриця Бучанського району на Київщині.

Київська область пожежа рятувальники цех
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