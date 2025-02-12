На Сумщині виявили невідомий російський дрон без бойової частини
Невідомий російський безпілотник знайшли вранці 11 лютого. Він впав у Роменському районі області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вибухотехніки оглянули БпЛА та встановили, що він не ніс бойової частини, а, найімовірніше, був використаний росіянами як хибна ціль для відволікання наших сил ППО.
Проте фахівці застерегли, що будь-які види подібної зброї, яку ворог запускає з-за лінії фронту, є потенційно небезпечними, оскільки можуть містити різного роду вибухонебезпечні пастки відкладеної дії.
Нагадаємо, раніше на Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби РБК-500. Фахівці знищили знахідку прямо на місці.
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