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11 лютого 2025, 21:24

У Києві виставили на продаж ресторан, який пов'язують з Миколою Тищенком

11 лютого 2025, 21:24
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фото: olx.ua
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На одному з сервісів оголошень з'явилося повідомлення про продаж приміщення ресторану Emerald. У цьому приміщенні раніше був розміщений скандально відомий ресторан "Велюр" народного депутата Миколи Тищенка.

За приміщення ресторану, який сьогодні носить назву Emerald, власник хоче 1,5 млн доларів США, передає RegioNews.

Ресторан розміщений за адресою вул. Павла Скоропадського, 43 (колишня вул. Льва Толстого).

В оголошенні зазначається, що ресторан знаходиться у царському будинку, має преміальний ремонт. Там наголошується, що заклад готовий приймати гостей.

Площа приміщення складає 526 квадратних метрів. Окрім того є літні тераси та два зали. Всередині обладнана кухня, барна стійка, канальне кондиціонування, стереосистема.

Також наголошується, що у закладі є "VIP-кімната" з ліфтом та кабінет для бухгалтерії.

Скандальна історія закладу

Ресторан до 2023 року мав назву "Велюр" та належав нардепу Миколі Тищенку. У квітні 2020 року заклад опинився в центрі скандалу через те, що працював під час карантину, коли діяла заборона на роботу закладів громадського харчування. Журналісти провели розслідування та з'ясували, що заклад відвідують політики та бізнесмени. Сам Тищенко запевняв, що ресторан не працює, а приміщення він використовує для особистих зустрічей.

Згодом заклад змінив назву на Emerald та інтер'єр ресторану суттєво змінився. Інформації щодо того, чи змінив заклад власників у відкритому доступі немає.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко наразі перебуває під домашнім арештом.

8 січня скандальний народний депутат України Микола Тищенко з'явився на засіданні Верховної Ради.

17 грудня 2024 року слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. Тищенка судять за напад його охорони на ветерана війни у Дніпрі.

Київ Микола Тищенко ресторан Нерухомість
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