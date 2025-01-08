Микола повернувся: нардеп Тищенко, який має перебувати під домашнім арештом, прийшов у Раду

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Тищенко має перебувати під домашнім арештом. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Сам нардеп заявив, що "його домашній арешт закінчився".

"Микола повернувся. Що ви, сумували? Пан Микола каже, що в нього все добре", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні народний депутат України Микола Тищенко не з'явився на судове засідання, яке проходило у Бабушкінському райсуді Дніпра. За наявними даними, він пропускав судові засідання через нібито хворобу.

Раніше повідомлялося, що Тищенка судитимуть за ч. 2 ст. 146 КК України, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.

Слідчі встановили, що 20 червня цього року група осіб у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці додали, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

Нагадаємо, 12 листопада Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Нардеп залишиться під цілодобовим домашнім арештом.

13 листопада, у мережі з'явилося фото народного депутата Миколи Тищенка, який фігурує у кримінальному провадженні та має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Нардеп пояснив, що перебуває на вулиці, оскільки прямує у суд.

15 листопада Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід народному депутату України Миколі Тищенку.