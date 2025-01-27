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27 січня 2025, 16:25

Нардепа Миколу Тищенка повторно посадили під домашній арешт

27 січня 2025, 16:25
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фото: Суспільне
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У понеділок, 27 січня, у Дніпрі продовжилося підготовче засідання у справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. Тищенку переобрали запобіжний захід — два місяці цілодобового домашнього арешту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Тищенко був присутній на засіданні по відеозв'язку, до суду також прибув ще один обвинувачений, колишній поліцейський Богдан Писаренко.

Ще 23 грудня у Тищенка завершився термін цілодобового домашнього арешту, однак продовжити його вчасно не змогли через нардепа до суду.

Водночас Писаренку під час засідання 23 грудня подовжили запобіжний у вигляді домашнього арешту на два місяці.

Нагадаємо, минулого разу, за кілька днів до суду в Дніпрі, народний депутат України Микола Тищенко потрапив у лікарню. Він не з'явився на засідання нібито через хворобу серця. Вже 8 січня він "зцілився" і прийшов у Верховну Раду.

Раніше повідомлялося, що Тищенка судитимуть за ч. 2 ст. 146 КК України, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.

Слідчі встановили, що 20 червня цього року група осіб у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці додали, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

засідання нардеп Дніпро домашній арешт запобіжний захід суд над Тищенко
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