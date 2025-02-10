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10 лютого 2025, 18:50

Корупція у Київській міськраді: у фігурантів справи виявили ​понад 6,4 млн доларів та 630 тисяч євро

10 лютого 2025, 18:50
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фото: НАБУ
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НАБУ і САП провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб у Київській міськраді. Під час обшуків було виявлено понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт НАБУ.

Зазначається, що НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва.

"Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Одним із ключових напрямів діяльності зловмисників було заволодіння цінною столичною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

Як повідомили у відомстві, серед підозрюваних:

  • ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;
  • заступник голови Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА);
  • голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР;
  • перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;
  • четверо інших осіб.

Наразі затримано 7 учасників злочинної організації. Загалом про підозру повідомили 10 особам.

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького. За даними правоохоронців, він перебуває в Україні, але намагається втекти за кордон.

НАБУ Київ САП корупція КМДА корупційна схема
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